Noreg ber EU satse på nullvekst i privatbilisme i byane

innenriks

– Veksten i privatreiser må takast ved gåring, sykling og kollektivtransport, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding fredag. Han seier Noreg støttar ein felles europeisk innsats for grøn og digital omstilling i transportsektoren.

– I dag blir altfor mange menneske utsette for dårleg luftkvalitet og støyforureining i byområda. Derfor foreslår vi at den kommande mobilitetsstrategien til EU-kommisjonen inkluderer eit nytt mål: nullvekst for private bilreiser i europeiske byområder, seier Hareide.

Etter planen legg kommisjonen fram den nye strategien i desember. Noreg sende tidlegare i haust eit høyringssvar om strategien og følgjer no opp med eit brev til transportkommissær Adina Valean.

– Noreg leier an når det gjeld grøne og smarte transportløysingar på det maritime området. Europa er ein naturleg samarbeidspartnar og ein viktig marknad, seier næringsminister Iselin Nybø (V), som er avsendar saman med Hareide.

Noreg tek òg opp styrking av arbeidet med trafikktryggleik og gjenoppbygging av transportsektoren etter koronakrisa.

(©NPK)