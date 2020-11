innenriks

Politiet mista denne moglegheita då ny hamne- og farvasslov vart innført. No vil Samferdselsdepartementet endre lova.

– Trafikktryggleik til sjøs er like viktig som på land. Derfor har vi jobba for å innføre forenkla førelegg igjen for brot på fartsgrensene til sjøs. Det gjer det enklare å handheve brota for politiet og bidreg forhåpentleg til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

(©NPK)