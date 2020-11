SV vil stanse amerikanske militærbasar i Noreg

innenriks

Det amerikanske marinekorpset vil ha mellombelse, mobile basar i Nord-Noreg for å støtte operasjonane til den amerikanske marinen mot russiske ubåtar.

Dei foreslåtte basane skal ikkje vere faste installasjonar, men nødvendig utstyr skal førehandslagrast i Noreg. No varslar SV kamp mot amerikanarane på Stortinget.

– Vi ønskjer ikkje meir permanent amerikansk aktivitet i Noreg. Meir amerikanarar inn i norske farvatn og inn på norsk jord er å bidra til auka spenning. Det er feil veg å gå, seier SV-leiar Audun Lysbakken til Klassekampen.

Lysbakken fremja torsdag eit krav om nei til dei nye basane i forhandlingane om ny langtidsplan for Forsvaret.

– Vi meiner at nøkkeloppgåver for forsvaret av Noreg skal utførast av det norske Forsvaret, seier SV-leiaren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriv i ein e-post at det amerikanske marinekorpset vurderer «behovet for å etablere mobile, fremskutte midlertidige baser» i Noreg.

Han understrekar at det ikkje er bestemt om dette konseptet skal brukast i Noreg, og at norsk basepolitikk ligg fast, altså at framande makter ikkje skal ha permanente basar for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

