Støre krev meir krisehjelp no

innenriks

– Eg forventar at regjeringa raskt kjem opp med ordningar som sikrar bedrifter som no blir ramma, og arbeidsfolk som på kort tid kjem i ein veldig vanskeleg situasjon, seier Støre til NTB.

Eit opplegg burde allereie vore klart og på plass, meiner han.

– Det var rimeleg at regjeringa ikkje hadde eit opplegg klart for kompensasjon 12. mars, då dei første tiltaka kom. Men det forundrar meg at regjeringa ikkje har førebudd eit klarare opplegg når dei går ut med nye innstrammingar og dei veit at det kjem sterkare tiltak frå dei to største byane Oslo og Bergen, seier Ap-leiaren.

