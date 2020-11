Frp og regjeringa i gang med tøffe budsjettrundar

innenriks

– Det er openbert at her er det avstand, konstaterte KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB på veg inn til budsjettforhandlingar mellom Framstegspartiet og regjeringspartia på Stortinget måndag ettermiddag.

«Avstand» er ikkje å ta for hardt i. Då Frp tidlegare same dag la fram det alternative budsjettet sitt, vrei dei kniven der det smertar mest for KrF: Å skrote målet om at 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand, kutte talet på kvoteflyktningar frå 3.000 til null og redusere alkoholavgiftene.

Grøne kutt

Storhaug meiner likevel at det skal gå an å komme til semje. Han peikar på at budsjettet til regjeringa er basert på Granavolden-semja som også Frp var med på før dei gjekk ut av regjering i januar.

– Vi har levert sju statsbudsjett som leverer på prosentmål i bistand, seier han, og påpeikar at dei fire partia òg har vorte samd om ein politikk om å ta imot færre asylsøkjarar, men fleire gjennom FNs kvotesystem.

Også Venstre fekk seg ein kilevink då Frp la fram budsjettalternativet sitt tidlegare måndag. Mellom anna vil Frp kutte bilavgiftene med over tre milliardar kroner og fjerne fleire grøne avgifter. Frp vil òg kutte i den viktigaste grøne satsinga til regjeringa – prosjektet for CO2-fangst og -lagring, som neste år er tilgodesett med 2 milliardar.

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen er likevel optimistisk.

– Vi har forhandla no i sju år og har klart å kutte klimagassutsleppa i seks av dei åra, så eg har tru på at vi klarer til å komme til semje også i år, seier han til NTB.

Svenske avgifter

Det er første gong Frp forhandlar eit statsbudsjett på utsida av Solberg-regjeringa, bortsett frå forhandlingane om revidert budsjett i vår.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug seier partiet forventar betydeleg gjennomslag for sakene sine.

– Det som er viktig, er å få ned avgiftsnivået og sikre arbeidsplassar og slutte å sende så mykje pengar til Sverige, seier ho til NTB på veg inn.

Frp krev å få alkoholavgiftene og andre grenseutsette varer ned på svensk nivå.

Stans i underreguleringane av pensjonane og kutt i bompengar blir andre viktige krav, i tillegg til langt mindre til bistand og kvoteflyktningar. Frp foreslår å kutte nesten 12 milliardar kroner i bistand.

– Det blir nokre tøffe dragkampar, fastslår Listhaug.

Ventar på nye krisepakkar

Etter ein snau timast oppstartsmøte kom partane ut igjen, med planar om å møtast igjen tidleg dagen etter.

– Det kjem til å bli mange møte framover, fastslår Høgres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur.

Han seier partia er førebudde på å forhandle både dag og natt framover. Han lèt seg ikkje skremme av den betydeleg avstanden mellom partia.

– Våre fire parti har vorte samde kvart år sidan 2013, og eg er optimistisk, seier han.

Forhandlarane ventar no på pakken frå regjeringa med nye økonomiske koronatiltak som blir lagd fram tysdag klokka 12. Frp har kravd at forhandlingane om krisepakkane og forhandlingane om budsjettet skal gå føre seg i to separate spor.

– Det blir spennande å sjå kva regjeringa kjem i morgon, men det ser ut som det blir meir enn det som låg i korta, og det forventar vi sidan landet har vorte stengt ned. Men no har regjeringa fått vårt alternativ, seier Listhaug.

