KrF-forslag: Sex utan samtykke må definerast som valdtekt

– Å kunne seie at sex utan samtykke er valdtekt, vil vere førebyggjande og styrkje rettstryggleiken for valdtektsutsette. Det kan vi ikkje seie i dag ifølgje norsk lovverk, seier KrFU-leiar Edel-Marie Haukeland til TV 2.

I lova i dag blir valdtekt definert som det å skaffe seg seksuell omgang med nokon ved bruk av vald eller truslar, eller med nokon som er medvitslaus eller av andre grunnar ute av stand til å gjere motstand.

– Dette er eit folkehelseproblem. Men i dag er ikkje mangel på samtykke i seg sjølv nok til å etterforske eller dømme ei valdtekt, seier KrFU-leiaren som sit i programkomiteen i partiet.

Komiteen går inn for at Noreg òg skal innføre ei lovføresegn som gjer tydeleg at valdtekt blir definert som seksuell omgang utan samtykke.

Høgres justispolitiske talsperson Peter Frølich er blant dei som meiner ei samtykkelov i beste fall vil vere symbolsk og forvirrande.

– Dette forslaget verkar jo først logisk, men er i realiteten feil og farleg. Tunge juridiske faginstansar åtvarar mot dette. Ein skaper uvisse om kvar grensa for valdtekt går. Då risikerer ein anten å straffe uskuldige, eller at lova blir sett til side på grunn av uklarleik, åtvarar han.

