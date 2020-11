Medier24 lanserer lokalavis for kommunikasjonsbransjen

innenriks

– Vi ønskjer å skape ei lokalavis som utfordrar, avdekkjer, inspirerer, irriterer, gler – og løftar kommunikasjonsfaget i samfunnsdebatten, seier redaktør Erik Waatland i Medier24.

Ifølgje redaktøren har dei planlagt og greidd ut dette gjennom å lytte til bransjefolk over lengre tid.

– No er vi klare for å gi ein veksande industri endå meir kritisk og viktig journalistikk, seier Waatland.

I tillegg til éin dedikert journalist og redaktøren sjølv, vil den nye nettavisa nytte seg av kommersielle tenester frå Medier24s marknadsavdeling.

Journalist Ingvild Fylling skal arbeide til dagleg som journalist i KOM24.

– Oppgåva mi blir å produsere kritisk, opplysande og interessant journalistikk for, men òg om, ein bransje som fortener det. Vi trur at bransjen har godt av ein stad der ein kan samlast for å oppdatere seg på faget, seier ho.

(©NPK)