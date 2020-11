Melby: Spesialundervisning må haldast oppe

innenriks

– Det er alvorleg at elevar ikkje får det tilbodet dei har krav på. Skulane må sørgje for at elevane får ei forsvarleg opplæring. Skulane kan ikkje la vere å gi nødvendig spesialundervisning, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til VG.

Avisa skreiv søndag at over 14.000 barn med behov for spesialundervisning har mista tilbodet under pandemien.

– Eg er trygg på at skulane gjer det dei kan. Både vi og sektoren er opptekne av at alle barn og unge får det tilbodet dei har krav på. Vi følgjer òg situasjonen tett, mellom anna gjennom fylkesmennene som fører tilsyn og rettleier skulane og barnehagane, seier Melby.

I alt 49.000 skulebarn i Noreg får ekstra opplæring etter at det er fatta vedtak om det. Då skulane opna etter nedstenginga i vår, vart 1.400 av spesialpedagogane sette inn som ekstra lærarressursar som følgje av inndelinga i kohortar på skulane. Dette ramma spesialundervisninga.

(©NPK)