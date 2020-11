Norwegian får nei frå regjeringa om ekstra støtte: – Ein knyttneve i magen

innenriks

– Norwegian har bede om eit betydeleg beløp, men vi har teke ei heilskapsvurdering om å ikkje bruke av midlane fellesskapet har til å støtte eitt selskap, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Måndag morgon varsla regjeringa nye tiltak for luftfarten. Mellom anna foreslår dei å løyve eit betydeleg beløp til kjøp av eit minimumstilbod på innanlands flyruter. Dei vil òg utvide lånegarantiordninga for luftfarten.

Både Norwegian og tidlegare Braathens SAFE-direktør Erik G. Braathen har den siste tida bede om støtte frå regjeringa utanom dei ordinære ordningane. Begge får altså nei til støtte.

– Knyttneve i magen

– At regjeringa no har vedteke å ikkje gi Norwegian ytterlegare likviditetsstøtte, er svært skuffande og blir opplevd som ein skikkeleg knyttneve i magen for alle i heile Norwegian som har kjempa for selskapet, og i ei tid der konkurrentane våre får tosifra milliardbeløp frå styresmaktene i landa sine, seier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i ei pressemelding.

Nybø understrekar at den norske staten ikkje er inne på eigarsida i motsetning til styresmaktene i andre land, som har eigardelar. Derfor ønskjer regjeringa heller breie ordningar som treffer alle.

Konsernsjef Schram peikar på at Norwegian bidreg til å halde oppe 24.000 arbeidsplassar i landet og ei verdiskaping på rundt 18 milliardar kroner i året.

40 milliardar i gjeld

Nybø seier at å gå inn i Norwegian ville vore for risikabelt på bakgrunn av den «finansielle strukturen» i selskapet.

– Norwegian er eit selskap med over 40 milliardar i gjeld. Det å gå inn i eit slikt selskap med midlar frå fellesskapet vil medføre ein betydeleg risiko, seier ho.

– No må dei sjølv sjå kva dei kan klare å få til saman med dei som er inne i selskapet, legg ho til.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier at han forstår at det er ein tøff beskjed å få for Norwegian, men understrekar at å gå inn i Norwegian ville medført uvisse konsekvensar.

– Norwegian har greidd å gjere fantastiske ting tidlegare, slik som til dømes i vår. Det er eit selskap som vi alle har vore stolte av, seier han til NTB.

Utvidar lånegarantiordninga

Lånegarantiordninga vart lansert 19. mars og er på inntil 6 milliardar kroner, der 3 milliardar kroner var retta mot Norwegian, 1,5 milliardar kroner mot SAS og dei resterande 1,5 milliardar kronene var retta mot Widerøe og andre flyselskap.

Førebels har Norwegian og Airwing nytta seg av ordninga. Forlenging av trekkperioden vil opne for at eventuelle udisponerte midlar kan gjerast tilgjengeleg utover våren.

– Vi ønskjer å hjelpe til vidare, og derfor vil vi kjøpe ruter for éin milliard kroner. Vi endrar òg tilbakebetalingstida frå to til tre år, slik at vi kan bidra til at luftfarten kjem seg gjennom dette, seier Nybø.