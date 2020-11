Regjeringa seier nei til milliardstøtte til Norwegian

innenriks

– Vi meiner at hovudomsynet til staten om eit tilstrekkeleg tilbod og ein sunn konkurranse i luftfarten òg framover vil bli teke vare på i den norske luftfartsmarknaden, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding måndag morgon.

Både Norwegian og tidlegare Braathens SAFE-direktør Erik G. Braathen har den siste tida bede om støtte frå regjeringa utanom dei ordinære ordningane.

– Ikkje forsvarleg

Norwegian har bede staten om fleire milliardar kroner i støtte, medan Braathen har bede om statleg støtte som del av finansieringa av eit nytt norsk flyselskap som han og eit miljø rundt han arbeider med å byggje opp.

– Norwegian har bede om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringa har vurdert at det i denne situasjonen ikkje er ein forsvarleg bruk av midlane til fellesskapet, seier Nybø.

Ho meiner at slik støtte vil òg kunne vere konkurransevridande.

– Aktørane i norsk luftfart kan òg trekkje på mange av dei andre generelle ordningane vi har lagt fram, seier Nybø.

– Svært skuffande

– At regjeringa no har vedteke å ikkje gi Norwegian ytterlegare likviditetsstøtte, er svært skuffande og vert opplevd som ein skikkeleg knyttneve i magen for alle i heile Norwegian som har kjempa for selskapet, og i ei tid der konkurrentane våre får tosifra milliardbeløp frå styresmaktene i landa sine, seier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i ei pressemelding.

Ifølgje konsernsjefen bidreg selskapet til å halde oppe 24.000 arbeidsplassar i landet og ei verdiskaping på rundt 18 milliardar kroner i året.

– Det åleine skulle bety at framleis støtte til selskapet ville vore ei samfunnsøkonomisk lønnsam investering. Korleis ein kan lande på ein annan konklusjon, er for meg vanskeleg å forstå, seier Schram.

Norwegian har kalla inn til pressekonferanse klokka 10.30 om situasjonen.

Forlengjer moglegheita til å kjøpe ruter

Sjølv om regjeringa avviser tilleggsstøtte til Norwegian og Braathen, varslar dei likevel at dei vil utvide og forsterke dei allereie eksisterande ordningane for luftfarten, som er i krise fordi koronautbrotet har ført til at langt færre reiser med fly.

Regjeringa vil mellom anna foreslå å løyve eit betydeleg beløp til kjøp av minimumstilbod på innanlands flyruter.

– Vi vil forlengje moglegheita til å kjøpe ruter, og dermed sørgje for å halde oppe eit tilstrekkeleg flytilbod for dei reisande fram til marknadene normaliserer seg. Dette er hovudmålet til regjeringa på kort sikt. Fly er ein sentral del av transporttilbodet i eit langstrekt land som Noreg, og vi ønskjer å sikre ein konkurransedyktig norsk luftfartsbransje òg etter korona, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Utvidar lånegarantiordninga

Samtidig vil regjeringa utvide lånegarantiordninga for luftfarten ved å forlengje løpetida og trekkperioden.

Lånegarantiordninga vart lansert 19. mars, og er på inntil 6 milliardar kroner, der 3 milliardar kroner var retta mot Norwegian, 1,5 milliardar kroner mot SAS og dei resterande 1,5 milliardar kronene var retta mot Widerøe og andre flyselskap. Førebels har Norwegian og Airwing nytta seg av ordninga.

Forlenging av trekkperioden vil opne for at eventuelle udisponerte midlar kan gjerast tilgjengeleg utover våren.

– No som vi veit at krisa har vorte meir langvarig enn vi antok då ordninga vart oppretta, synest vi det er rimeleg å gi flyselskapa betre tid til å komme seg over kneika før dei må betale tilbake låna. Forlengd løpetid vil bidra til å lette det økonomiske presset på selskapa, seier næringsminister Iselin Nybø.