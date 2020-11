Solberg tok oppgjer med antisemittisme på markeringa for Krystallnatta

innenriks

Den 9. november 1938 starta den offentlege og systematiske forfølginga til nazistane av jødane. Meir enn 1.400 synagogar, bedehus, forsamlingsstader, fleire tusen butikklokale, private leilegheiter og jødiske gravstader vart raserte denne natta, som også blir omtalt som Novemberpogromen. 91 jødiske personar vart drepne, ifølgje offisielle tal.

– Vi trudde lenge at antisemittismen vart utrydda då andre verdskrigen var over, bortsett frå i nokre små og marginale nynazistiske miljø. Dessverre er det ikkje slik, sa Solberg.

Solberg viste til fleire hendingar og teikn i tida som viser at jødehat framleis eksisterer: Antisemittiske konspirasjonsteoriar knytt til koronautbrotet blir spreidd på internett. Nokre jødiske nordmenn vegrar seg for å bruke symbol som viser at dei er jødar, og snublesteinar til minne om holocaust-offer har vorte nedtagga. To personar vart drepne i den tyske byen Halle i eit angrep mot ein synagoge i fjor. I haust stod nynazistar utanfor synagogen i Oslo under Jom Kippur-feiringa.

– Det er alvorleg. Jødar i Noreg skal vere trygge og ikkje bli utsette for hets og truslar fordi dei er jødar, sa Solberg.

