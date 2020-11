Sp ber Ap og Frp vere med på å tvinge fram støtte til Norwegian

innenriks

– Vi vil utfordre Arbeidarpartiet og Framstegspartiet til å vere med Sp på å gi regjeringa instruks om å finne ei løysing for å sikre arbeidsplassar og rutetilbod i Norwegian, seier leiar for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Utspelet kjem etter at regjeringa måndag morgon sa at ho ikkje går med på Norwegians ønske om å komme med eit ekstra milliardbeløp til det kriseramma selskapet.

Til saman har Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet fleirtal på Stortinget.

Frp ser det an

Framstegspartiet vil førebels ikkje love at dei blir med på å instruere regjeringa.

– Regjeringa har varsla at ho vil leggje fram forslag til tiltakspakke, som også vil omfatte luftfarten. Vi vil vente på og sjå kva som blir lagt fram, seier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Han seier at partiet vil gå i forhandlingar med regjeringa om generelle ordningar i den nye tiltakspakken.

Meiner staten må stille opp

Geir Pollestad meiner at staten må stille opp for å redde arbeidsplassane i Norwegian og sikre at selskapet framleis har innenlands- og utanlandsruter når koronakrisa er over.

– Det regjeringa i praksis seier no, er at ho ikkje vil gjere det ho kan for å redde selskapet, arbeidsplassar og rutetilbod, seier Pollestad.

Også LO reagerer på nei til støtte frå regjeringa.

– Det store spørsmålet er: Kva vil regjeringa med norsk luftfart? Luftfarten er i den djupaste krisa si sidan 2001. Flytrafikken er ned over 80 prosent. Kva er planen i ei krise som vil vare til minst 2023? seier første nestleiar i LO Peggy Hessen Følsvik til Børsen.

Ho seier at luftfarten ikkje treng meir gjeld.

