Tolle Grøterud vil vere fungerande sjef fram til ein permanent erstattar er på plass. Grøterud har tidlegare vore konstituert konsernsjef i XXL, investorkontakt og no tilsettsjef, melder DN Investor.

At Sørensen trekkjer seg kjem fram i ei melding der XXL skriv at sportsutstyrselskapet kjøper alle aksjane hans i XXL Management Invest i samband med at han sluttar.

