innenriks

– Vi jobbar kontinuerleg med tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen for dei som treng det mest no, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– No styrkjer vi hjelpetelefonar, sikrar at aktivitetar kan organiserast og kjem med tiltak for å ta vare på den psykiske helsa til studentar og eldre, seier han.

(©NPK)