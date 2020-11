Arbeidstilsynet bryt arbeidsmiljølova

innenriks

– Sjølvsagt synest eg det er flautt, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NRK.

Tal NRK har samla inn viser at tilsynet i 2018, 2019 og så langt i år har fått 817 varsel om moglege brot frå datasystemet sitt om at arbeidstida til dei tilsette bryt med lova.

Avtalar om unntak er ikkje lagt inn i systemet. Det betyr at det faktiske talet på brot er lågare.

Tilsynet har berre villa finne fram dei konkrete brota for 2018. Dei viser at lova vart broten 144 gonger det året. Årsaka til at tilsynet ikkje har villa finne fram talet på eigne lovbrot i 2019 er at dei meiner det vil ta for lang tid.

– Vi har jobba for lange dagar og vi har ikkje inngått avtalar om forskyving av arbeidstid, seier Vollheim.

Arbeidsrettsadvokat Mari Verling meiner brota kan undergrave tilliten til tilsynet.

– Det er forståeleg viss bedrifter som har fått pålegg frå Arbeidstilsynet reagerer på at tilsynet ikkje har kontroll på det same regelverket sjølv, seier Verling.

