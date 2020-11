Frp-forslag om å styrkje vasskraftproduksjon nedstemt

innenriks

Tidlegare i år fremja Framstegspartiet eit representantforslag om å auke vasskraftproduksjonen i Noreg. Tysdag vart det behandla i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og forslaget fekk berre støtte frå Senterpartiet.

Forslaget lydde som følgjer: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft».

Forslagsstillar Terje Halleland seier avgjerda er svært beklageleg for alle som er opptekne av å dempe konfliktnivået i debatten om vindkraft.

– Dette forslaget kunne ha gjort behovet for vindmøller på land mykje mindre. Då er det for meg uforståeleg at dei andre partia som utantil verkar som motstandarar av det eksisterande vindkraftregimet, ikkje blir med på gode forslag om å utnytte vasskrafta vår betre, seier Halleland.

Kraftutbyggingar har i over 40 år utløyst heftige konfrontasjonar. Vasskraftutbygginga i Altaelva har vorte ståande som eit symbol på kampen mellom vern og utbygging.

– Vassdragsvernet er ein av dei store naturvernsigrane i Noreg og ein av dei største triumfane til norsk miljørørsle. Dette vil no Frp gå laus på, uttalte SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB då forslaga vart fremja tidlegare i haust.

