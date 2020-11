innenriks

Saman med Pensjonistforbundet heldt dei to partia pressekonferanse på Stortinget tysdag.

– Vi må no få slutt på den uverdige behandlinga av pensjonistane i landet, seier Frp-leiar Siv Jensen.

SV-leiar Audun Lysbakken påpeikar at dei vil løfte minstepensjonistane over fattigdomsgrensa, rydde i tapt kjøpekraft og gi pensjonistane forhandlingsrett over eigne pensjonar.