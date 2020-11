LO-leiaren vil ha slutt på kortsiktige tiltakspakkar

innenriks

I ei pressemelding i kjølvatnet av at regjeringa la fram ei rekkje koronatiltak tysdag seier Gabrielsen at det viktigaste for LO er å sikre tryggleiken og inntekta til folk.

– Vi er derfor glad for at regjeringa omsider lyttar til partane, som lenge har argumentert for ei generell kompensasjonsordning for alle bedrifter og bransjar, seier han.

Regjeringa har opplyst at dei vil gjere nye vurderingar om tiltaka skal halde fram før 28. februar 2021. LO-leiaren understrekar at krisa på langt nær er over.

– Det må bli slutt på dei kortvarige og usikre tiltakspakkane. Det må skapast tryggleik og føreseielegheit for at tiltaka held fram så lenge koronasituasjonen fortset.

(©NPK)