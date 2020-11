Listhaug lovar rask kriseavklaring for bedriftene

innenriks

Regjeringa la fram ein ny krisepakke for næringslivet og kommunane på til saman 17, 7 milliardar kroner tysdag. No må dei forhandle med Framstegspartiet for å få fleirtal for tiltaka.

Frp som allereie sit i forhandlingar med regjeringspartia om statsbudsjettet, krev eit separat løp for krisepakken. Saka vart diskutert på eit møte mellom forhandlingspartnarane tysdag ettermiddag.

– Det blir ei eiga forhandling, og vi vil prøve å jobbe for at dei bedriftene som no lurer på kva som blir utfallet, skal få eit svar så raskt som mogleg, seier Sylvi Listhaug til NTB på veg ut at møtet.

KrFs forhandlar Tore Storehaug kjem med same bodskap:

– Vi må klare å sørgje for at bedriftene og dei som ventar på avklaringar, får svar så fort som mogleg, seier han.

Jobbar for delsemje

Listhaug seier dei jobbar for å leggje fram ei eiga delsemje om krisepakken, men at dei må bruke noko tid.

– Vi må gå grundig inn i det og få stilt ein del spørsmål. Men av omsyn til alle bedriftene som no rett og slett er nervøse for framtida, så er det viktig med ei rask avklaring, seier ho.

Listhaug seier Frp set spørsmålsteikn ved om kompensasjonsordninga er god nok.

– Det må nok gjerast justeringar for å forbetre ho, seier ho.

– Dagar, ikkje veker

Frp-leiar Siv Jensen uttalte til NTB tidlegare tysdag at nivået på kompensasjon på 60–70 prosent av omsetningsfallet ikkje ser ut til å vere tilstrekkeleg.

– Litt av problemet er at regjeringa har sett eit skilje på 60 prosent kompensasjon for dei tidlegare månadene og på 70 prosent i dei kommande månadene. Men det er mange bedrifter som òg før dei nye innstrammingstiltaka, opplevde å ikkje bli treft av kompenserande tiltak og som har slite lenge, seier Jensen.

Ho etterlyser òg tiltak på skatt og avgift.

– Men det viktigaste er å få behandla dette hurtig. Eg meiner det bør vere fullt mogleg for Stortinget å kunne få behandla dette i løpet av dagar og ikkje veker, seier Jensen.

Krev svenske avgifter

Budsjettforhandlingane starta måndag, få timar etter at Frp hadde lagt fram det alternative statsbudsjettet sitt for 2021.

Kutt i avgifter på grensehandelsutsette varer, reduserte bilavgifter og auka pensjonsutbetalingar er blant Frps hovudkrav. Partiet ser for seg å finansiere eigne satsingar med eit omfattande kutt i bistanden og ved at Noreg tek imot færre enn dei foreslåtte 3.000 kvoteflyktningane neste år.

Budsjettdebatten i Stortinget er fastsett til 30. november, og finanskomiteen har frist til 25. november med å kome med innstillinga si om statsbudsjettet for neste år.

I praksis betyr det at regjeringspartia og Framstegspartiet må vere ferdige med forhandlingane sine om ei vekes tid, for at opposisjonen skal få tid til å skrive merknadene sine til innstillinga.

Likevel har det vore meir regelen enn unntaket at forhandlingane går på overtid, noko som også sjølvsagt kan skje i år.

