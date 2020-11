Norwegian-tilsette demonstrerer ved Stortinget onsdag

innenriks

Dei tilsette vil markere si støtte til selskapet og invitere stortingspolitikarar ut for å høyre bodskapen deira, opplyser arbeidstakarorganisasjonen Parat i ei pressemelding.

Tysdag vart det klart at Norwegian tapte 980 millionar kroner i tredje kvartal. Dagen før sa regjeringa nei til å gi ytterlegare støtte til flyselskapet for at dei skal klare seg gjennom koronakrisa.

Norwegian hadde over 10.000 medarbeidarar før koronautbrotet, men vil dei kommande månadene berre ha rundt 600 tilsette i arbeid etter nye permitteringar.

