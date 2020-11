Ny ordning skal dekkje utgiftene til innreisekarantene for bedriftene

innenriks

– Mange bedrifter i Noreg, mellom anna i verftsindustrien og i bygg- og anleggsnæringa, er avhengige av utanlandsk arbeidskraft for å halde oppe normal drift. For desse bedriftene medfører karantenereglane store kostnader. Ordninga vi no lanserer, skal bidra til at bedriftene kan halde oppe produksjonen trass i strenge karantenetiltak, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Bedrifter som har utanlandsk arbeidskraft, er pålagde å sørgje for eigna tilhaldsstad med einerom, også for arbeidstakarar med fritidskarantene, dersom dei ikkje nyttar seg av karantenehotell.

I den nye ordninga legg regjeringa opp til at bedriftene blir kompenserte eit fast beløp per arbeidstakar per dag.

Det blir førebels lagt til grunn ein sats per arbeidstakar per døgn på om lag 800–1.000 kroner.

(©NPK)