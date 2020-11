Oslopolitiet med bøtesatsar for koronabrot – festarrangør må betale 10.000 kroner

innenriks

Politiet har tidlegare varsla at dei vil bli strengare med å følgje opp dei lokale koronaforskriftene i hovudstaden, og tysdag gjekk dei ut med ei liste over bøtesatsar for smittevernbrot.

Tidlegare er det først og fremst brot på karantenereglane som har vorte straffeforfølgde, men no kan politiet òg slå ned på festdeltakarar og folk som ikkje bruker munnbind.

Her er bøtesatsane:

* 20.000 kroner for brot på karantene- eller isolasjonsplikt: Dette gjeld både dersom ein har vore i utlandet, i nærkontakt med smitta eller dersom ein sjølv er smitta.

* 2.000 kroner for brot på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand til medreisande.

* 2.000 kroner for brot på plikt til å bruke munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar, når det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmer.

* 10.000 kroner for å arrangere fest med fleire enn ti deltakarar eller for å arrangere fest på ein stad som er så liten at ein ikkje klarer å halde 1 meters avstand.

* 5.000 kroner for å delta på slike festar. Ved grove brot kan bøtesatsen doblast.

* 20.000-50.000 kroner for brot på forbodet mot å skjenkje alkohol på serveringsstader

Festbot

Politiet opplyser at dei førre fredag fekk melding om støy frå ei leilegheit i Oslo, der det òg skulle vere mange festdeltakarar til stades. Då politiet kom, trefte dei fleire personar inne i leilegheita og nokre på veg ut.

– Det viste seg at det hadde vorte halde ein fest med fleire enn ti personar i leilegheita, skriv politiet i ei pressemelding. Arrangøren av festen fekk 10.000 kroner.

Politiet seier at dei òg kan straffeforfølgje deltakarane, og at dei no jobbar med å identifisere dei som var til stades på den aktuelle festen.

