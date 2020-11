Ropstad vil at foreldre skal få velje når dei vil ta ut foreldrepengar

innenriks

– Reglane vi har i dag, er ikkje godt nok tilpassa situasjonen til familiane. Med desse forslaga får foreldra større fridom til å ta ut foreldrepengar når det passar best for dei. Ikkje minst vil vi unngå at nye fedrar mistar foreldrepengar fordi dei har søkt for seint, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ei pressemelding.

Aftenposten har tidlegare skrive at i alt 938 fedrar og medmødre i fjor og dei åtte første månadene i år mista heile eller deler av fedrekvoten fordi dei søkjer for seint.

I dag kan foreldre utsetje foreldrepengane når dei jobbar heiltid, men ikkje deltid. Foreldre kan heller ikkje utsetje viss dei studerer. Forslaget som no blir sendt på høyring, inneber at foreldre kan utsetje foreldrepengane uavhengig av årsak.

Ropstad vil likevel vidareføre regelen om at foreldre må ta ut foreldrepengar innan barna fyller tre år.

– Det viktigaste for meg er at foreldra får mest mogleg tid med barna sine i ein spesielt viktig periode av livet. Eg trur forslaget om fri utsetjing vil gjere det mykje enklare for familiane å få kvardagen og logistikken til å gå opp, seier han.

