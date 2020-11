Skal forske på om tran kan førebyggje koronaviruset

innenriks

Årsaka til studien er funn som er gjort i den store Koronastudien som vart starta opp i vår, opplyser Oslo universitetssjukehus (OUS) i ei pressemelding.

– Vi ser teikn til at tranbrukarar har redusert risiko for å bli smitta av koronavirus, og redusert risiko for eit alvorleg sjukdomsforløp dersom ein skulle bli smitta, seier Arne Søraas, lege og forskar ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssjukehus (OUS).

Dataa kan ikkje seie om dette kjem av noko med livsstilen til dei som tek tran eller om det er tranen i seg sjølv.

– Dette ønskjer vi no å undersøkje, seier Søraas.

Transtudien vil inkludere minst 70.000 deltakarar – noko som vil gjere ho til ein av dei største kliniske studiane som nokosinne er gjennomført i Noreg.

