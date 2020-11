Skjerpa smitteverntiltak ved trafikkstasjonane i landet

innenriks

Fleire av trafikkstasjonane innførte frå starten av november såkalla oransje smittevernnivå, og no blir det innført skjerpa tiltak for Mysen, Kongsvinger, Egersund og Stavanger trafikkstasjonar.

Årsaka er at stadig fleire område i landet har auka spreiing av koronasmitte, opplyser Statens vegvesen.

Dei andre trafikkstasjonane er på gult smittevernnivå.

Oransje smittevernnivå inneber dessutan at det blir bede om at berre lokale kandidatar kan køyre opp og at tilsette i minst mogleg grad er sensor fleire stader.

Tiltaka gjeld inntil ei positiv endring skjer.

