innenriks

Talet på arbeidssøkjarar aukar dermed for første gong sidan april, ifølgje Nav.

– Etter ein samanhengande nedgang sidan midten av april, har talet på arbeidssøkjarar auka denne veka. Dette kjem i all hovudsak av at fleire har vorte permittert på full tid. Det er særleg i Oslo at talet på permitterte har auka som følgje av dei nye smitteverntiltaka som tredde i kraft i går, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.