Tidlegare KrF-nestleiar går til partiet Sentrum

– Då eg høyrde på Geir (Lippestad) då han presenterte det nye partiet i NRK Debatten trefte det meg verkeleg, seier Dagrun Eriksen til avisa.

Eriksen var nestleiar i KrF fram til 2017.

Det var 29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet. Partiet treng 5.000 underskrifter før nyttår for å bli godkjend som eit parti. Per dags dato manglar dei likevel rundt 2.000 underskrift, ifølgje Aftenposten.

Til avisa seier den tidlegare Ap-byråden at han har tru på at Sentrum skal klare å få på plass underskriftene.

– Vi har nådd om lag 3.000 på fem veker. No har vi seks veker igjen på å nå 5.000. Det skal vi greie, seier Lippestad.