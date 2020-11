165 millionar plastkuler er fjerna frå norske strender

innenriks

Kystverket har sidan mai styrt ein statleg aksjon for å reinse kystområda langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet for dei små plastkulene, som lak ut i sjøen frå eit skip i Skagerrak. Område i Østfold og Vestfold vart hardast ramma.

No er over ein firedel av utsleppet funne og fjerna i regi av Kystverket. I tillegg har både foreiningar og privatpersonar plukka kuler frå strendene før aksjonen vart oppretta. Dermed er det reelle talet på kuler som er fjerna truleg endå høgare. No tek aksjonen pause fram til våren.

Utgiftene til oppryddinga blir dekt av reiarlaget Sea-cargo som er ansvarleg for utsleppet.

(©NPK)