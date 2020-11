52 nye koronasmitta i Drammen

innenriks

I alt har no 938 personar i drammensområdet testa positivt på covid-19, og så langt er 17 personar døde, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

For 42 av dei siste smitta er smittevegen kartlagd, medan den er uklar for åtte personar. For dei to siste går det framleis føre seg smittesporing.

Mange av smittetilfella kjem frå barne- og ungdomsskular i Drammen kommune. I alt er åtte skular ramma, og både tilsette og elevar er sette i karantene. I tillegg er det meldt om smitte i tre barnehagar i kommunen.

I tillegg har to tilsette ved Ekko bingo i Drammen fått påvist koronasmitte.

