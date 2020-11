Ap med nest dårlegaste Opinion-måling sidan 2007

innenriks

Ap-oppslutninga i november er 1,7 prosentpoeng lågare enn i oktober. Målinga er gjennomført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Senterpartiet går fram 3,6 prosentpoeng til 17,8 prosent, medan Sosialistisk Venstreparti veks 0,8 prosentpoeng til 8,1 prosent. Ap, Sp og SV manglar eitt mandat for å få fleirtal åleine.

For resten av partia er oppslutninga slik: Høgre 24,6 (-2,8), Frp 10,9 (-1,6), Venstre 3,4 (-0,7), KrF 4,2 (+1,3), MDG 5,0 (+1,9), Raudt 4,2 (-0,4) og andre 1,5 (-0,3).

Ikkje bestemt seg

Det er store vandringar blant veljarane i målinga, understrekar valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det er tydeleg at mange ikkje har bestemt seg for kva dei skal stemme neste år. Med store rørsler frå førre måling er det vanskeleg å sjå ein tydeleg trend, seier han til FriFagbevegelse.

– Men sett i lys av andre målingar kan ein seie at Høgre fell litt tilbake, Senterpartiets suksess held fram og Framstegspartiet taper litt terreng. Det kan nesten sjå ut som at den merksemda Siv Jensen har skaffa Senterpartiet ved å snakke dei ned, har hatt motsett effekt, seier Bergh.

Lojale Sp-veljarar

Sp er partiet med klart høgast lojalitet blant veljarane. 87 prosent av dei som stemde på dei ved førre stortingsval, seier dei vil gjere det same igjen.

– Partiet er eit verktøy. Når folk opplever at vi er det riktige verktøyet for livet til folk, er det veldig fint og gledeleg. Samtidig må vi heile tida hugse kven vi er til for, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Feilmarginen i målinga ligg mellom 1 og 3 prosentpoeng og er som alltid størst for partia med høgast oppslutning.

