Asker og Bærum snudde etter Høie-telefon – stengjer treningssenter og stoppar skjenking

innenriks

Helseministeren stadfestar overfor VG at han seint tysdag kveld såg seg nøydd til å ringje til dei to ordførarane for å få oversikt over situasjonen.

Tysdag hadde Bærum og Asker kommune i motsetning til Oslo og andre kommunar i austlandsområdet ikkje innført stengde treningssenter og skjenkeforbod som eit koronatiltak. Men no har kommunane altså snudd.

– Vi tilrår å stengje treningssenter og stoppar skjenkinga med omgåande verknad, etter at vi fått ein tydeleg oppmoding frå helsestyresmaktene. Vi ser òg at opne treningssenter og serveringsstader med skjenkeløyve fører til at vi ikkje klarer å etterleve det aller viktigaste no, nemleg at vi alle skal halde oss mest mogleg heime, seier Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) og Asker-ordførar Lene Conradi (H) i ei pressemelding onsdag.

Kø utanfor treningssenter

Tysdag kveld var det oppslag i fleire medium om at det var lang kø utanfor fleire treningssenter i Bærum. Visstnok skal fleire av dei som trena på sentera, ha komme frå hovudstaden.

Helseminister Bent Høie (H) bad folk om ikkje å reise over kommunegrensa for å trene og drikke øl.

Tysdag kveld sa han til NTB at regjeringa fortløpande vurderer dei regionale tiltaka basert på innspel frå Fylkesmennene og Helsedirektoratet, som følgjer med på smitteutviklinga og korleis kommunane følgjer opp med tiltak.

Formannskapsmøte onsdag ettermiddag

I både Asker og Bærum kommune er formannskapet innkalla til eit ekstraordinært møte onsdag klokka 15. Der skal forskrifta etter planen endrast slik at den blir tilnærma lik forskrifta i Oslo.

Det inneber òg nedstenging av stader der folk møtest for aktivitet, som symjehallar, bowling og liknande.

– Dette får svært uheldige konsekvensar for næringane, men vi ser oss nøydde til å følgje den klare meldinga frå nasjonale helsestyresmaktene, seier ordførarane.

