FHI: Mindre bratt auke i smittetilfelle førre veke, men fleire tenåringar blir smitta

Sist veke steig talet på smittetilfelle med 24 prosent i Noreg, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i vekerapporten sin for veke 45. I dei to tidlegare vekene steig talet på smittetilfelle med rundt 80 prosent.

Dermed var auken i nye smittetilfelle mindre bratt førre veke enn i dei førre vekene. Totalt var det meldt om 3.891 smittetilfelle.

– Det er for tidleg å konkludere om dei nye tiltaka i veke 44 og 45 har hatt ønskt effekt. Situasjonen er framleis ustabil med fare for akselererande auke. Det er behov for betydeleg innsats for å bremse spreiinga, og det er viktig med kraftige tiltak i område der det er mykje smittespreiing og der situasjonen er ustabil, skriv dei i vekerapporten.

Stor auke blant tenåringar

Talet på smittetilfelle auka i åtte av ti fylke og i alle aldersgrupper. Størst var auken i aldersgruppa 13 til 19 år, der talet på smitta auka med 75 prosent. Aldersgruppa har no det høgaste talet melde tilfelle i forhold til befolkningstalet.

Det er Oslo som har den høgaste smitteførekomsten, med 254 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene, følgd av Vestland (186) og Viken (166).

Folkehelseinstituttets modellering indikerer ei aukande smittespreiing, med eit reproduksjonstal i oktober på 1,4. Modellen viser likevel framleis at det var eit langt høgare smittetrykk i mars-april enn det er no. Då estimerte FHI at rundt éin av ti smittetilfelle vart oppdaga, medan i september og oktober vart rundt fire av ti tilfelle oppdaga.

Fleire testar gjennomførte

I førre veka vart det gjennomført 20 prosent fleire koronatestar enn i veka før, og delen positive har vore relativt stabil, men gjekk opp frå 2,47 prosent i veke 44 til 2,55 prosent i veke 45.

Personar som er fødde utanfor Noreg, er overrepresentert blant dei som har fått påvist smitte og når det gjeld koronarelaterte innleggingar.

I veke 45 var delen utenlandskfødte blant dei melde koronatilfella 37 prosent. Innvandrarar utgjer rundt 15 prosent av befolkninga, ifølgje FHI.

