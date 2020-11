Konkurransetilsynet grip inn – Schibsted må selje Nettbil

innenriks

Konsernet har i dag motteke vedtaket frå tilsynet, opplyser Konkurransetilsynet i ei pressemelding onsdag.

Schibsted eig òg Finn, der det blir tilbode annonsetenester. Konkurransedirektør Lars Sørgard og Konkurransetilsynet meiner at oppkjøpet fjernar det aukande konkurransepresset Nettbil utøver på Finn.

– Digitale plattformer for mellom anna kjøp og sal blir stadig viktigare for norske forbrukarar. Sunn konkurranse mellom selskapa er viktig, mellom anna for å sikre utvikling av nye tenester og lågast mogleg prisar for forbrukarane, seier han.

