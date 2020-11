Konkurransetilsynet rådde regjeringa til Norwegian-nei

innenriks

Måndag vart det kjende at flyselskapet Norwegian ikkje får ekstra støtte frå regjeringa, slik dei bad om.

Før avgjerda skreiv konkurransedirektør Lars Sørgard til Næringsdepartementet at «tilsynet mener det er gode grunner til å forvente nyetablering der det er grunnlag for konkurranse, dersom noen av dagens aktører ikke lenger er til stede», ifølgje Dagens Næringsliv.

I eit innlegg i avisa skriv Sørgard at staten bør «være varsom med å dele ut statsstøtte til flyselskaper» som følgje av koronakrisa.

Konkurransedirektøren nemner ikkje Norwegian med namn, men viser til at det er potensial for konkurranse på store flyruter i Noreg sjølv etter koronapandemien.

– Konkurransetilsynet har sidan 2011 samla inn data for 12 av dei største flyrutene i Noreg. Vi finn at selskapa SAS og Norwegian fram til koronapandemien konkurrerte på ein måte som har vore gunstig for oss flypassasjerar, skriv Sørgard.

Han trekker fram at det er konkurransen som skal støttast på lang sikt, ikkje konkurrentane, at det er vanskeleg å vite korleis dagens selskap vil drive vidare etter ein eventuell redningsoperasjon og at det er vanskeleg no å vite kor mykje ein redningsaksjon ville kosta.

(©NPK)