KrF-veteran fryktar for oppslutninga til partiet

Tysdag melde tidlegare KrF-nestleiar gjennom 13 år, Dagrun Eriksen, overgang til det nye partiet Sentrum.

– Vi har ingen å miste. Dette er ikkje tida for å splitte opp i kristendemokratiet. Det er tid for samling, seier Steensnæs til Dagbladet.

Det var 29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet. Partiet treng 5.000 underskrifter før nyttår for å bli godkjend som eit parti. Per dags dato manglar dei likevel rundt 2.000 underskrift, ifølgje Aftenposten.

KrF kan hamne under 4 prosent og dermed utan utjamningsmandat dersom det nye partiet aukar oppslutning, meiner Steensnæs.

– Vi vil mest sannsynleg bli representerte frå Agder og Rogaland, men KrF risikerer å falle saman. KrF står absolutt i fare for å bli tynnt ut og må verkeleg jobbe hardt for å sikre representasjon, seier han.

Steensnæs har representert partiet på Stortinget i tolv år, og 78-åringen frå Haugesund har òg erfaring som statsråd frå tre departement. Han er i tillegg æresmedlem av partiet han har vore nestleiar og parlamentarisk leiar for.

Sjølv har han ikkje tenkt å forlate KrF, og seier han sluttar opp om partiprogrammet og har full tillit til programkomiteen.

