innenriks

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Ein mann i 40-åra vart i august utsett for vald etter at han konfronterte tre personar han oppfatta at prøvde å stele ein sykkel.

Den arresterte er sikta for kroppsskade ved at han slo fleire slag mot ansiktet til fornærma. Slaga førte til at fornærma mista medvitet og vart påførte brotskadar i ansiktet.

(©NPK)