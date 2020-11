NHO-økonom: Heimekontor har komme for å bli

innenriks

– Halvparten av alle jobbane kan gjerast heimefrå, også i framtida, seier Dørum til P4.

Nedstenginga i mars kan dermed for alltid ha endra norsk arbeidsliv. Dette kan igjen få betydning for andre samfunnsområde.

– Viss både bedrifta og dei tilsette synest det er betre at folk jobbar heimefrå, ikkje kvar dag, men fleire gonger i veka, så har det betydning for korleis vi dimensjonerer transportkapasiteten i samfunnet, og det har betydning for korleis vi dimensjonerer kontorlokala i samfunnet. Då kan ein sitje fleire på same plass med skiftordningar, og liknande, seier Dørum.

I Finland, Tyskland, Danmark, Frankrike, Sverige og Nederland har mellom 35 og 45 prosent av arbeidsstokken oppgåver som det er mogleg å gjere heimefrå, viser ein analyse av arbeidsmarknaden i europeiske land.

Dørum trur òg at det vil bli mindre jobbreising i framtida fordi mange har innsett kor effektivt og kostnadsbesparende det er å ha digitale møte.

– Bedrifta er jo pålagd å tene pengar for eigarane sine, og viss dei kan kutte kostnader og samtidig halde oppe produksjonen, så skal dei jo gjere det, seier han.

(©NPK)