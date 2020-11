«Håp» er norsk Oscar-håp

innenriks

Filmen handlar om Anja, spelt av Andrea Bræin Hovig, som midt i ein aktiv karriere får ein livstruande kreftdiagnose servert på vesle julaftan. Utover juleveka avdekkjer sjukdomsforløpet eit skrantande forhold og set dermed ei kjærleikshistorie i sentrum av forteljinga.

«Håp» er skriven og regisserte av Maria Sødahl, og ho er basert på dei personlege erfaringane til filmskaparen.

– Eg er overstadig lykkeleg og stolt på vegner av dei fantastiske skodespelarane mine Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård. Vi skal gjere vårt beste for å setje Noreg på kartet i både Europa og USA, seier Sødahl i ei pressemelding.

Kortliste

Filmen vart denne veka òg nominert til European Film Awards og er så langt selt til over 40 land.

– Første gong eg las manus, tenkte eg at denne kan vinne Oscar. No er vi eit skritt nærare, og det kjennest fantastisk, seier produsent Thomas Robsahm.

På kortlista var i tillegg til «Håp» filmane «Disco», regissert av Jorunn Myklebust Syversen, og «Selvportrett» i regi av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin.

«Barn», som tok storeslem på Amanda-utdelinga og nyleg vann Nordisk råds filmpris, var ikkje på kortlista.

Grunngivinga

Juryen har tru på at den evige aktualiteten til tematikken og det modige og sterke nærværet av filmen kan bringe «Håp» langt i konkurransen.

- Filmen «Håp» er ei sjeldan intim og original forteljing om ein familie som gjennomgår ei altomfattande krise. I skuggen av brå og alvorleg sjukdom hyllar filmen livet og kjærleiken i møtet med det verst tenkjelege, heiter det mellom anna i grunngivinga til juryen.

Den norske Oscarkomiteen, som består av åtte personar frå ulike delar av filmbransjen, har gjort grundige vurderingar av 33 filmar opp mot Oscarakademiets nye koronatilpassa regelverk.

– Med ein pågåande epidemi er det spesielt viktig å tenkje nytt og kreativt for å nå fram til dei Oscar-medlemmene som skal sjå og stemme på filmane, heiter det i ei pressemelding frå Norsk filminstitutt (NFI).

Instituttet understrekar at alle filmane har vist stor forståing for kva det inneber å vere norsk Oscar-kandidat og har lagt fram gode planar for kampanjane.

Utsett Oscar-utdeling

«Håp» skal no kjempe med filmar frå heile verda om først å komme på Oscarakademiets kortliste på ti filmar og deretter bli ein av dei fem nominerte. Sist vart 92 filmar sendt inn.

Oscar-utdelinga for neste år er utsett som følgje av pandemien og vil bli halden 25. april 2021 i Los Angeles.

Tidlegare har norske filmar som «Kon-Tiki» (2013), «Elling» (2001) og «Veiviseren» (1987) vorte nominert. Til saman har fem norske filmar vorte nominerte. «Kongens nei» var på kortlista til akademiet i 2016.

