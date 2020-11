Økokrim førebur seg på ei ny bølgje med koronajuks

innenriks

Medan det var 50 slike saker i oktober, er det 60 saker i november.

– Det inneber ikkje nødvendigvis at det er så mange nye saker. Nav har no skrive til dei som er registrert som tilsette. Her har du heile spekteret frå dei som kan ha vore med på bedrageria, og heilt til den andre enden til dei som har fått ID-en sin stolen, seier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til NTB.

I ei av desse sakene vart ein mann i 30-åra nyleg varetektsfengsla i fire veker i Nedre Romerike tingrett, sikta for grovt bedrageri. Saka blir etterforska av Økokrim som meiner han utnytta ei mellombels støtteordning for å jukse til seg koronapengar, skriv Romerikes Blad.

I slutten av august vart det opplyst at i alt 17.000 søknader er stansa av Skatteetatens automatiske kontrollmekanisme. Omfanget er 1,3 milliardar kroner. Dei har i tillegg sendt ut 3.700 tilbakebetalingskrav på til saman 189 millionar kroner.

Den første bølgja

Nordeng seier at mykje kan tyde på at den første bølgja er avdekt av Nav.

– Dei legg jo inn sperringar etter kvart på alle som har vore involverte. Dei nyaste meldingane som kjem no, er eigentleg for ein stor del dei same sakene, seier han.

Førstestatsadvokaten seier at dei er i ferd med å få eit godt grep på desse sakene. Det andre dei arbeider med no, er å prøve å føresjå kvar slike saker kjem neste gong.

– No skal hotell- og restaurantbransjen få ein eigen runde på milliardbeløp. Denne bransjen har jo vore plaga. Det skal òg delast ut ganske store kulturmiddel der kontrollapparatet ikkje har arbeidd like mykje med dette som til dømes Skatteetaten har gjort.

Etablerer samarbeid

Økokrim tek no kontakt og prøver å etablere eit godt samarbeid med dei som er sett opp til å kontrollere den enkelte ordninga.

– Vi vil liggje litt i forkant eller i alle fall på høgd med desse nye rundane. Jobben vår no blir å nyttiggjere oss dei erfaringane vi allereie har med slike saker. Vi føler vi har vorte litt smartare, seier Nordeng.

Han fortel at dei bruker ganske store ressursar på covid-19-bedrageria om dagen og vil gjere det lenge framover.

– Dette vil naturlegvis kunne gå ut over andre viktige oppgåver viss ressursbruket vårt på desse sakene ikkje blir kompensert, seier førstestatsadvokat Petter Nordeng.

(©NPK)