innenriks

Det skriv Esa i ei pressemelding.

Forlenginga av kredittforsikringsordninga vart lagt fram i den nye tiltakspakken til regjeringa tysdag.

– Tilgang på kredittforsikringar er viktig for å halde oppe handelen i mange næringar der handelen går føre seg på kreditt. Som følgje av at uvissa knytt til pandemien ser ut til å halde fram, foreslår vi no å vidareføre den mellombelse kredittforsikringsordninga eit halvt år til, sa næringsminister Iselin Nybø (V) tysdag.

(©NPK)