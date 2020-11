Ferjereiarlag tolkar nye danske koronareglar ulikt

innenriks

Måndag innførte danske styresmakter restriksjonar i Nordjylland, og Color Line sa same dag at dei stansar passasjertrafikken til Danmark.

Varetransport er unntatt frå det nye regelverket. Det same er personar i samfunnskritiske funksjonar. Det finst òg nokre unntak for passasjerar som har feriehus i Danmark eller personar som returnerer til Noreg, skriv Fædrelandsvennen.

– Vi tolkar regelverket slik at det no ikkje er lov å ta med verken danskar eller nordmenn med ferjene våre, seier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til avisa.

I Fjord Line registrerer dei at konkurrenten tolkar restriksjonane strengt.

– Vi meiner vi har høve til å ta med privatpassasjerar inntil noko anna blir sagt, seier informasjonsrådgivar Flemming Tveitan i Fjord Line.

Han legg til at det er strenge restriksjonar for reisande, og at danskar mellom anna må vise fram ein negativ koronatest som ikkje er eldre enn 72 timar.

