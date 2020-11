Japansk sjøpung funnen i Stavanger hamn

innenriks

– Sjøpungen dekkjer eit stort område frå sju til tjue meters djup, inkludert ein flott fjellvegg som han er i ferd med å ta over, seier dykkar og fotograf Erling Svensen som kom over sjøpungen ved Engøyholmen ikkje langt frå Stavanger Dykkerklubb.

Arten dannar raskt store koloniar og har det med å dekke til andre artar fullstendig, opplyser Havforskingsinstituttet.

– Tenk deg ei pannekake som du slengjer på bakken. Litt sånn ser han ut, seier Svensen.

Den er utbreidd i Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia og har truleg opphavet sitt i Japan. Arten kan ha komme til Stavanger nyleg.

– Denne japanske sjøpungen har stort invasjonspotensial og stor effekt på miljøet, forklarer havforskar Vivian Husa.

Ho leier kartleggingsprosjektet for framande artar i sjøen.

– Arten har spreidd seg som eld i tørt gras over store delar av verda dei siste åra. Vi ventar at han kan skape problem for blåskjeldyrkarar ved å dekke til blåskjela, og på oppdrettsanlegg ved å gro på nøtene, seier ho.

Ho er ikkje overraska over at sjøpungen no er stadfesta i norske farvatn.

– Stavanger hamn har stor båttrafikk. Som mange andre framande artar, har han nok haika hit ved å vekse på skipsskrog, seier forskaren.

