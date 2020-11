Jordbruksarealet og kornarealet går opp

innenriks

– Det er gledeleg å registrere at både totalt areal og kornarealet aukar, og at nedleggingstakten er historisk låg, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

I alt 37.121 jordbruksføretak med areal har søkt om produksjonstilskot i år, viser tal frå Landbruksdirektoratet.

Det er ein nedgang på 0,88 prosent frå 2019, og er den lågaste nedgangen på fleire år.

I alt har bøndene som har søkt, 9.839.081 dekar jordbruksareal i drift. Det er ein auke på 25.660 dekar eller 0,26 prosent frå i fjor. Ein auke i kornareala på 66.512 dekar er hovudårsaka til at jordbruksarealet aukar. Samtidig gjekk grasarealet ned med 38.262 dekar.

Landbruksdirektoratet skriv i pressemelding at årsaka truleg er at noko kornareal vart lagt om til grasproduksjon for å fylle opp fôrlagera etter tørkesommaren 2018.

(©NPK)