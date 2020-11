Listhaug om krisepakkeforhandlingar: – Dette går med museskritt

innenriks

Frp-leiar Siv Jensen trua onsdag i VG med å gå til dei raudgrøne dersom regjeringa ikkje klarer å levere ein betre krisepakke.

– Dette går med museskritt, så vi har gitt klar og tydeleg beskjed om at her må det jobbast raskare, og det må komme meir på bordet viss vi skal greie å bli samde om dette budsjettet, seier Listhaug torsdag ettermiddag.

Regjeringas nye tiltakspakke for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronakrisa kostar til saman 17,7 milliardar kroner, men Frp meiner det ikkje er nok.

Mange bedrifter er i ein forferdeleg situasjon, og det hastar for næringslivet å få signal om kva som er i vente av støtte frå staten, meiner Listhaug. Derfor må forhandlingane skje raskt.

Frp forhandlar for tida med regjeringa om både krisepakken og statsbudsjettet for neste år, men har sagt at det må bli semje om krisepakken til næringslivet først.

Frp krev mellom anna at bedriftene skal kunne søkje kompensasjon for 80 prosent av dei faste uunngåelege kostnadene sine.

