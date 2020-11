innenriks

I alt er fire tilsette ved sjukehuset det siste døgnet stadfesta smitta av koronaviruset, skriv Vestre Viken helseføretak i ei pressemelding.

– Tre tilsette er knytt til same etasje. Sengeområda i etasjen er derfor stengd for inntak av nye pasientar, og alle tilsette og inneliggjande pasientar blir screena for covid-19, skriv helseføretaket.