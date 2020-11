Odd Reitan vurderer å børsnotere Rema 1000 og Narvesen

innenriks

– Eg trur på spreidd eigarskap. Fleire burde eige meir. Viss dette skjer, vil vi få ein arena for medeigarskap som eg håpar våre tilsette, kjøpmenn og kundar blir med på, seier administrerande direktør Odd Reitan i Reitangruppen i ei pressemelding.

Han seier at holdingselskapet no har byrja å utforske moglegheita for å børsnotere Reitan Handel. I ei eventuell børsnotering vil i så fall ein minoritetsdel av aksjane i selskapet bli tilgjengeleg for andre aksjonærar.

I eit intervju med Dagens Næringsliv understrekar Reitan at planlegginga er i ein tidleg fase.

– Slike ting byrjar gjerne med ein tanke om kva ein prinsipielt kan tenkje seg. Det er ingen hast. Selskapet er godt nok rigga, det gjeld å finne riktig timing, seier han.

Ei børsnotering vil ifølgje Reitan skje tidlegast neste år.

Samtidig som dei går ut med planane om børsnotering av Reitan Handel, offentleggjer Reitangruppen at dei frå 1. januar neste år endrar namn til berre Reitan.

(©NPK)