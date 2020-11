Politiet åtvarar mot livsfarlege tablettar i omløp i Nordland

innenriks

Nordland politidistrikt opplyser at dei denne veka har gjort beslag av desse tablettane både i Salten, Lofoten og Vesterålen.

– Vi har grunn til å tru at dette dopet er spreidd rundt om i Nordland og vil åtvare på det sterkaste mot å innta det, seier Finn Erik Rødsand, leiar for Felles eining for førebygging, etterretning og etterforsking, i Nordland politidistrikt.

– Tablettane er livsfarlege, seier Rødsand.

Politiet opplyser at tablettane er av same type som vart beslaglagd i Tromsø i samband med tre overdosedødsfall. Onsdag vart det kjendt at fem personar i 20-åra er arresterte, og 1.700 piller er beslaglagde, i Harstad etter at falske piller har teke livet av tre unge menn i Tromsø den siste veka.

Politiet fryktar at pillene av typen Ksalol kan innehalde fentanyl, eit uføreseieleg virkestoff som er 50–100 gonger sterkare enn morfin, men veit ikkje nøyaktig innhaldet i forfalskingane, ifølgje TV 2.

