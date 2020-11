Raudt til val på titals milliardar i auka skattar

innenriks

– Vi merkar oss at høgresida skremmer med at Raudt vil auke skattane. Men der regjeringa har stått for skattekutt for dei rikaste og velferdskutt for folk flest, vil Raudt at den rikaste prosenten skal bidra med vesentleg meir, seier Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen.

– Milliardærane vil merke Raudts politikk, konstaterer ho overfor NTB.

Tanken bak Raudts forslag er styrkt velferd og omfordeling: Partiet lovar ingen auka skatt for folk som tener under 600.000 kroner, altså meir enn to av tre nordmenn.

Raudts budsjettalternativ for 2021 blir lagt fram fredag. Det vil nok bli studert nøye av resten av dei raudgrøne partia. Meiningsmålingane viser nemleg at Raudt kan hamne på vippen viss det blir raudgrønt fleirtal i valet neste haust. I Oslo samarbeider eit raudgrønt byråd med Raudt.

Arv og formue

Dette er nokre av dei ande punkta i Raudts skatteopplegg:

* Gradvis auka skatt for folk som tener mellom 600.000 og 2 millionar kroner.

* Betydeleg skatteauke for dei med inntekter over 2 millionar – dei 1 prosent rikaste.

* Arveskatt, men med botnfrådrag på 5 millionar. Gradvis hardare skattlegging av arv over dette.

* 14 milliardar blir henta inn i ein progressiv formuesskatt, medan 6 milliardar blir henta inn i auka skatt på utbytte. Ein person med over 50 millionar i formue vil i snitt få nesten 1,3 millionar kroner meir i formuesskatt med Raudts opplegg.

– Arv forsterkar forskjellane når formuar går i arv, seier Martinussen.

Raudt vil samtidig ha skattekutt til dei som pendlar, er fagorganiserte og er einslege forsørgjarar.

Som i 2013

Totalt summerer skatteaukane seg til 25,8 milliardar. Med avgiftsaukar på 4 milliardar kroner vil Raudts opplegg føre skattane og avgiftene omtrent på nivå med 2013, då dei raudgrøne partia overlét makta til dei borgarlege.

Samla sett har dei borgarlege kutta skattar og avgifter med rundt 30 milliardar kroner sidan 2013.

– Det viktigaste er at eit nytt fleirtal fører ein ny politikk, seier Martinussen om moglegheita for å bli samd med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV om eit skatteopplegg.

– Vi fryktar ein raudgrøn reprise, der Ap lovar stillstand i skattenivå og held det løftet, men der forskjellane aukar. Vi treng fleire pengar i kassa til fellesskapet, og Raudt har ein bukett med forslag for å få til det utan at folk flest må betale meir.

Arbeidarpartiet har i opplegget sitt eit løfte om å kompensere med skattelette for vanlege folk viss avgiftsnivået i Noreg blir auka i neste stortingsperiode. Partiet aukar formuesskatten med 7,2 milliardar kroner. Verken SV eller Sp har førebels lagt fram skatte- og avgiftsopplegga sine for 2021.

