Senterpartiet ser håp for Norwegian – frir på nytt til Ap og Frp

innenriks

– Hei Siv, Jonas og Audun. Eg registrerer at Ap og Frp i media i dag går langt i å støtte Sps forslag om at meir må gjerast for å sikre framtida i norsk luftfart, skriv Senterpartiets Marit Arnstad i ein e-post ho sende til partileiar Siv Jensen i Frp, Jonas Gahr Støre i Ap og Audun Lysbakken i SV onsdag kveld.

Arnstad viser mellom anna til ei sak i Børsen onsdag kveld, som gir henne håp om å få på plass ei kontantstøtteordning til luftfarten som kan hjelpe Norwegian.

Regjeringa har allereie sagt nei til dette, men opposisjonspartia har fleirtal i Stortinget og kan gå saman om å tvinge det gjennom.

Vil ha ny dialog

Senterpartiet har allereie prøvd å få med seg Frp og Ap på ein felles krisepakke utan hell, men no kjem Arnstad med to konkrete forslag som ho vil fremje i Stortinget.

Ho ber partileiarane avklare raskt om dei vil støtte opp om dei:

– Det eine er at vi vil be regjeringa leggje fram same type støtteordning som dei har gitt til resten av næringslivet, til flybransjen. Det andre er at vi meiner det er nødvendig med ny dialog med Norwegian for å berge den norske delen av selskapet, altså flyrutene i Noreg og dei norske arbeidsplassane, seier Arnstad til NTB.

Ho er særs bekymra over kva som kan skje med det norske flyselskapet, som sjølv har sagt at dei kan gå dukken utan støtte frå styresmaktene. Måndag permitterte Norwegian ytterlegare 1.600 tilsette og sette fleire fly på bakken etter å ha fått nei til ekstra støtte frå regjeringa.

Før koronakrisa hadde selskapet over 10.000 medarbeidarar, men dei neste månadene vil berre om lag 600 vere i arbeid.

– Over 20 kansellerte fly

– I dag kunne eg sjå på Avinors oversikt at det var mellom 20 og 25 kansellerte Norwegian-fly berre på det norske rutenettet. Etter mi meining er det ein veldig alvorleg situasjon, seier Arnstad.

– Men trur du det er mogleg å redde selskapet?

– Det kan bli krevjande. Men det ser veldig alvorleg ut viss ein ikkje gjer nokon ting.

I e-posten til partileiarane ber Arnstad om raskt svar, og ho lovar å få saka raskt til Stortinget om ho får signal om brei støtte.

– Det hastar ganske mykje. Det som skjer i Norwegian, kan utvikle seg ganske raskt, seier ho.

Norwegian har ifølgje E24 bede regjeringa om mellom 4 og 5 milliardar kroner i støtte.

Onsdag demonstrerte rundt 200 Norwegian-tilsette utanfor Stortinget med ei klar bønn om støtte frå dei folkevalde.

«Redd jobbene våre» og «Bevar norske arbeidsplasser», stod det mellom anna på plakatane.

