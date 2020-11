Store forskjellar i korleis kommunane prioriterer barn

innenriks

Det viser ein analyse Unicef Noreg har gjort av rapporteringa til kommunane til SSB i fjor. Analysen ser på ressursbruk til barnehage, skule, barnevern, helsetenester og kulturtilbod.

Det er dei minste kommunane som kjem best ut i totalrangeringa. Men også her er det enorme forskjellar.

Nesten ikkje noko

Karasjok bruker ikkje noko på aktivitetstilbod til barn, og berre 11 kroner på idrettstilbod på kvart av dei 478 barna som budde i kommunen i fjor. Det betyr at kommunen har innrapportert drygt 5.200 kroner totalt til idrett for barn. Det er 1.600 kroner mindre enn kva kvart enkelt barn i Meråker fekk. Der ligg totalen per barn på drygt 6.800 kroner.

Men også blant dei største kommunane utanfor storbyane er forskjellane store. Røyken spanderer 8 kroner per barn til aktivitetstilbod, medan Tromsø toppar denne gruppa ved å løyve 2.700 kroner til kvar av dei unge innbyggjarane sine.

Bryt frist

På område etter område viser analysen store forskjellar i prioriteringa av barn og unge. Berre seks kommunar overheld fristen på tre månader for å undersøkje bekymringsmeldingar med 100 prosent. Fire kommunar ligg på under 50 prosent.

– Dei store forskjellane i både type tenester for barn og unge og kvaliteten på dei, bryt med barnerettane. Ingen barn og foreldre skal måtte godta at det er så store forskjellar, seier generalsekretær i Unicef Noreg, Camilla Viken.

Når kommunane nedprioriterer barnehage, skule og fritidstilbod, er det særleg barn i låginntektsfamiliar som blir ramma. Desse fellesarenaene er svært viktige for barn i låginntektsfamiliar og for andre sårbare barn. I tillegg er det slik at kommunane og tenestene deira skal fungere som tryggingsnett når noko, eller nokon rundt barnet, sviktar, heiter det i rapporten.

Heimstad avgjer

– Det varierande tenestetilbodet gjer at bustadadressa til barnet i altfor stor grad avgjer i kva grad kommunane legg til rette for å fremje helse, ta vare på sjukdom, og leggje grunnlaget for utdanning og arbeidslivsdeltaking, seier Kristin Oudmayer til NTB.

Ho er direktør for rettane til barn og berekraft i Unicef Noreg.

Inga betring

Det er sjette gong Unicef Noreg gjennomfører denne analysen. Årets resultat er like nedslåande som dei fem tidlegare undersøkingane.

– Det kan komme av ein vedvarande pressa kommuneøkonomi som tvingar kommunane til å gjere tøffe prioriteringar på kostnad av tilbod til barn. Vi trur ikkje det kjem av vond vilje. Mange kommunar ønskjer å øyremerkje meir til barn, men har for lite midlar totalt sett, seier Oudmayer.

Minstestandard

For Unicef er det ei vanskeleg avveging å krevje nye nasjonale minstestandarder for barn. Dei eksisterer allereie på helse- og barnevernstenester. Faren ved å innføre lovpålagde normer, er at dei blir nettopp ein minstestandard som du må gå over for å sikre eit godt nok tilbod. Det beste for barna er dessutan ein minstestandard som kommunane er pålagde å følgje i prioriteringane sine.

– I dag blir det synda i stor grad mot dette. Dette er ein faktisk rettsleg minstestandard, som vi meiner må få styrkt etterlevinga si. Det betyr at andre mindre tungtvegande omsyn må vike, og at tenester til barn ikkje skal setjast opp mot andre tenester, seier Oudmeyer til NTB.

(©NPK)